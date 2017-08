Politiet har fået 300 tip i ubådssag

Hvad skete der på den ubåd, der sank den 11. august, og hvad er der blevet af den svenske journalist Kim Wall, der var ombord?



Københavns Politi arbejder fortsat på at få svar i sagen, hvor ejeren af ubåden, Peter Madsen, er anholdt og sigtet for drab på sin svenske passager.



Indtil videre har politiet modtaget knap 300 henvendelser i sagen. Flere af henvendelserne drejer sig om billeder og videoklip.



Politiet vil dog stadig gerne have offentlighedens hjælp til at fastlægge ubådens færden, samt viden om de dyk den har foretaget, lød det fra politiet tirsdag.



Politiet ved, at ubåden sejlede ud 10. august omkring klokken 19.00, samt at den sejlede i området ved Middelgrund i den næste times tid.



"Seneste foto, som vi har fået fra vidner, er taget omkring klokken 20.30. Derefter ved vi, at den har været nær et handelsskib omkring midnat mellem torsdag og fredag i samme område, og endelig ved vi, at ubåden først ses igen i Køge Bugt 11. august klokken cirka 10.30," oplyser Københavns Politi.



Politiet vil derfor gerne tale med vidner, der har oplysninger om ubådens kurs og dyk i tiden mellem 20.30 torsdag og 10.30 fredag.



Mandag afsluttede politiet de tekniske undersøgelser af ubåden samt en egentlig ransagning.



Politiet ønsker af hensyn til den videre efterforskning ikke at oplyse om, hvad der er fundet ved undersøgelsen og ransagningen.



Ubåden "Nautilus" sank fredag. Mandag konkluderede dansk politi, at ubådens forlis "angiveligt er sket som en bevidst handling".



De særlige strømforhold i Øresund, hvor Kattegats salte vand møder Østersøens mindre salte vand, kan blive en hæmsko i politiets videre eftersøgning af den forsvundne svenske journalist Kim Wall.



Det siger Anders Stigebrandt, professor ved Göteborg Universitets afdeling for marinevidenskab.



"Øresund er et meget specielt farvand, siger han. Vi ved ikke, hvor og om et muligt lig er dumpet i vandet, og selv hvis man vidste det, vil det være meget, meget svært at finde," siger han.



/ritzau/