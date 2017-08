Londons ikoniske Big Ben bliver stille de næste fire år

Relateret indhold Artikler

Klokken i det britiske parlaments berømte klokketårn, Big Ben, vil 21. august indstille sin berømte dong. Det oplyser the House of Commons.



De sidste 157 år har klokken Big Ben lydt ud over Londons gader. Men de næste fire år må befolkningen i London undvære lyden fra den 13,7 ton tunge klokke.



Hammerne, som har slået på klokken hver time, vil blive koblet fra og renoveret.



Det vil være den hidtil længste periode, at Big Ben bliver stille.



Klokken vil dog stadig lyde på vigtige tidspunkter, heriblandt nytårsaften.



Steve Jaggs er Big Bens inspektør, og han opfordrer befolkningen til at samles på pladsen foran parlamentet den 21. august for at høre klokken en sidste gang.



Big Bens klokke er velkendt for mange mennesker rundt omkring i verden, fordi lyden bruges i BBC's radio og i flere fjernsynsudsendelser.



Uret på klokketårnet vil også gennemgå en omfattende renovering.



- Det vigtige renoveringsprogram vil beskytte uret på lang sigt, ligesom det vil sikre og bevare tårnet, siger Steve Jaggs.



Som en del af renoveringsprojektet bliver klokkehuset skilt ad, og hvert tandhjul vil blive undersøgt og restaureret.



Urets fire skiver vil blive fornyet, men én urskive vil forblive synlig og fortælle befolkningen i London, hvad klokken er. Uret vil blive drevet af en elektrisk motor, indtil det originale klokkeværk er repareret.



Big Ben er på Unescos verdensarvsliste og er en af Londons største turistattraktioner.



Omkostningerne forventes at løbe op i 238 millioner kroner, og reparationerne forventes færdige i 2021.



/ritzau/Reuters