Ekspert: Både USA og Nordkorea har en kattelem væk fra krig

Den voldsomme retorik mellem USA og Nordkorea, der begge er atommagter, er fortsat de seneste dage og timer.



Nordkorea har erklæret sig klar til affyring af missiler mod Guams farvand og USA's forsvarsminister har sagt, at sker det, så står en krig lige for døren.



Men mellem linjerne ligger også en åbning for, at begge parter kan træde et skridt tilbage fra en krig, potentielt en atomkrig.



Det vurderer seniorforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier under Københavns Universitet Geir Helgesen.



- Der ligger i udtalelserne en kattelem til begge parter om at finde en anden vej end at gå linen ud og få det store brag, siger seniorforskeren.



Nordkorea kan lade være med at gennemføre sin annoncerede missiltest mod øen Guams farvand. USA og Sydkorea kan til gengæld udskyde en stor militærøvelse lige op til Nordkoreas grænse.



- Nordkorea anser denne her øvelse som en stor provokation og træning til invasion. Det er jo ikke en lille øvelse, men en øvelse med flere hundredtusinder soldater, der går meget tæt på nordkoreansk territorium.



- Jeg tror ikke, at den kan aflyses. Men hvis den bliver udskudt, så kan det deeskalere konflikten, siger Geir Helgesen.



Mens konflikten altså kan mindskes, så er risikoen for, at signaler bliver misforstået i den højspændte atmosfære med krigerisk retorik fra begge sider, stor.



- Nu mener Donald Trump jo heldigvis ikke alt, hvad han siger. Men han spiller højt spil, når han bruger det sprog.



- Nordkorea har i årtier brugt sprog som, at de vil drukne Seouls gader i blod. Men de har aldrig gjort det.



- Når det kommer til USA, så har de jo vist gang på gang, at der er mulig handling bag ordene. Derfor er USA's retorik faktisk mere skræmmende, siger Geir Helgesen.



For nuværende tror Geir Helgesen ikke, at en reel konflikt kommer til at ske. Men risikoen er stor.



- Begge parter må sætte sig ind i hinandens situation, selv om de anser hinanden for at være absurde.



- Der er en mellemstation inden krig, i form af at Nordkorea kan lade være med at affyre raketter mod Guam og USA kan lade være med at gennemføre militærøvelsen.



- Vi har mulighed for at mindske konflikten. Verden står ikke fem minutter i tolv, men ti minutter i tolv. Så der bør handles for at stoppe vanviddet og vi får udløst en selvskabt katastrofe af dimensioner, siger Geir Helgesen.



/ritzau/