Det skriver medierne: Novo-trumfkort i Kina

Med en fundamental ændring af marketingstrategien på et kompliceret kinesisk marked har Novos Kina-direktør, Camilla Sylvest, skabt en bemærkelsesværdig vending i en forretning, der har været ramt af modvind. Det skriver business.dk. Lampevirksomheden Louis Poulsen er tæt på at få nye ejere. Fonden bag den 143 år gamle lampeproducent, der står bag flere kendte ikoniske lampedesign, har hyret en bank til at sondere markedet for købere og sætte gang i en salgsproces. Det skriver business.dkDanske Banks betalingsapp tager konsekvensen af voldsom kritik. MobilePay har overvåget og offentliggjort brugeres beskeder på MobilePay. Men det er slut nu. Det sker efter kraftig kritik af praksis. Det skriver finans.dk William Demant kunne mandag præsentere et solidt regnskab for første halvdel af året. Høreapparatkoncernen kom stærkt ud af årets første seks måneder, men topchef Søren Nielsen ser stadig plads til forbedringer. Det skriver finans.dk

Valget af banker, der skal børsnotere Nykredit, står lige for døren. Corporate finance-afdelingerne har mulighed for at argumentere for, at de vil lade Nykredits partnerbanker i Totalkredit-samarbejdet få en mindre rolle i børsnoteringen, eventuelt gennem salg af Nykredit-aktier via deres filialer. Læs artiklen her. Vestas kan have positive nyheder i ærmet, når koncernen offentliggør regnskab for andet kvartal. Aktieanalytiker i Sydbank betegner det som sandsynligt, at den danske vindmølleproducent kommer med en mindre opjustering. Læs artiklen her. William Demants topchef, Søren Nielsen, har et skarpt fokus på organisk vækst efter et godt første halvår af 2017 og en forøget helårsprognose. Opjusteringen af helårsprognosen kommer trods et dyk i forventningen til styksalget i høreapparatmarkedet. Læs artiklen her /ritzau/FINANS