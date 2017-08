Raket med supercomputer om bord er på vej mod rumstation

En raket fra rumfartsvirksomheden SpaceX er mandag eftermiddag dansk tid blevet sendt af sted mod Den Internationale Rumstation. Det skriver nyhedsbureauet AP.



Om bord på raketten er flere ton forskningsudstyr, som blandt andet omfatter 20 mus og en supercomputer.



Målet er at teste supercomputeren i et år, for at se om den kan fungere under de særlige forhold, der er i rummet. Et år er omtrent den samme tid, det tager for astronauter at komme til Mars.



Når astronauter rejser millioner af kilometer væk, bliver kommunikationen fra Mars til Jorden forsinket fra fire minutter til 24 minutter afhængigt af afstanden mellem planeterne.



Den nye supercomputer har til formål at levere computerressourcer, som kan mindske den forsinkelse.



I raketten var der ekstra fryserplads, så den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, har også sendt is afsted til besætningen på seks.



Det er særligt for at hilse den amerikanske astronaut Peggy Whitson velkommen, som har været i kredsløb siden november.



/ritzau/