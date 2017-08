Relateret indhold Tilføj søgeagent Refshaleøen

Eftersøgningen af den svenske journalist Kim Wall fortsætter med fornyet styrke.



Mandag satte Flyverhjemmeværnet et Defender-fly ind i arbejdet med at lede efter den 30-årige kvinde, som torsdag aften gik om bord på ubåden "Nautilus" i København og siden er forsvundet.



Ifølge Svenska Dagbladet har dansk politi bedt de svenske myndigheder om lov til at overflyve svensk luftrum for at søge efter kvinden på vandoverfladen. Det oplyser assisterende redningsleder ved den svenske sø- og flyredningstjeneste.



Interessen for den svenske del af Øresund skyldes, at "Nautilus" to timer før den blev meldt savnet, ifølge et vidne var ved at kollidere med et fragtskib tæt på sejlrenden mellem Sverige og Danmark.



Nogle timer senere kontakter kvindens kæreste Forsvarets Søredningstjeneste, JRCC, da hun ikke er vendt tilbage fra reportageturen som aftalt.



Først fredag formiddag lykkedes det at få radiokontakt med ubåden, og ejeren, Peter Madsen, forklarede, at ubåden havde tekniske problemer, men at der ikke var nogen tilskadekomne.



Kort efter synker ubåden pludselig. Inden blev Peter Madsen, reddet i land, men der er fortsat ingen spor efter Kim Wall.



Peter Madsen er sigtet for drab. Han nægter sig skyldig og har oplyst, at han satte kvinden af ved Refshaleøen i Københavns havn klokken 22.30.



Siden er han dog kommet med en anden forklaring, som offentligheden ikke kan få noget at vide om på grund af lukkede døre i retten.



Hans nye forklaring har dog tilsyneladende gjort indtryk på dommeren, der valgte at fængsle ham for uagtsomt manddrab.



Mandag afviste han via sin advokat at kære den beslutning til landsretten.



Politiets teknikere fortsatte mandag deres undersøgelse af fartøjet. Ud over spor efter kvinden samler interessen sig om, hvor fartøjet har været, siden det stod ud.



Derfor efterlyser politiet oplysninger om ubåden fra midnat natten mellem torsdag og fredag og frem til om formiddagen.



Desuden vil efterforskerne gerne tale med alle, der tidligere har været ude at sejle med Peter Madsen. Det sker i et ønske om at få afdækket, hvordan andre ture med "Nautilus" er foregået.



