Det er en nydelig klædt ældre herre, der i Københavns Byret mandag modtager sin dom for at have forsøgt at afpresse Den Danske Frimurerorden for 33 millioner kroner.



Den 67-årige idømmes to års fængsel for sit forsøg, hvoraf halvandet år er betinget, og han udvises ligeledes af Danmark med seks års indrejseforbud.



To af hans børn og nuværende medlemmer af den 300 år gamle frimurerorden, der kun er for mænd, var mødt op til domfældelsen.



"Jeg beklager ubehaget, som Den Danske Frimurerorden har været udsat for. Jeg beklager også, hvad jeg har påført mine børn," siger den dømte tydeligt rørt.



I løbet af halvandet år har den pensionerede mand planlagt at afpresse Den Danske Frimurerorden på Blegdamsvej i København på grund af økonomiske problemer.



Han har selv været en del af Den Norske Frimurerorden i 20 år, hvorfor han har haft indgående kendskab til, hvordan han skulle afpresse logen.



Han har i flere breve i april og maj 2017, som han selv afleverede i logens reception, truet med at offentliggøre de optagelser, som han har optaget i skjul.



Optagelserne viser hemmelige, rituelle ceremonier, hvor medlemmer stiger i logens i alt 11 grader.



Der er tale om i alt 20 timers videomateriale optaget i 2016 ved hjælp af videobriller af mærket Pivothead, hvoraf brøkdele mandag blev fremvist i retten for lukkede døre.



"Karakteren af truslerne ses som formildende, da det ikke er så krænkende oplysninger, der ville blive offentliggjort," siger dommer Stine Fruegaard Andersen i retten på baggrund af optagelserne.



Dommeren lagde også vægt på mandens alder på 67 år som en formildende omstændighed, men grundet den lange forberedelsestid og beløbets størrelse kan straffen ikke være under to år, lyder det i retten.



Den norske mand blev anholdt i Norge 23. maj 2017 på opfordring af det danske politi, der i løbet af afpresningen har haft et tæt samarbejde med frimurerordenen.



"Det er vel hermed bevist, at de har et sikkerhedsproblem. Man skal bare have sort jakkesæt på, og så kan man gå ind," skal han ifølge anklagemyndigheden have sagt til det norske politi.



Frimurerordenens erstatningskrav på 66.000 kroner skal tages op i et civilt søgsmål.



/ritzau/