DR lukker sit flagskib midt i politisk storm

Når næste sæson af X Factor er færdig, er hele programmet slut som del af DR's sendeflade.



Beslutningen kommer midt i en ombrust periode for DR, hvor politikere varsler budgetnedskæringer og en stribe dårlige sager har sat dagsorden.



Beslutningen har dog intet at gøre med de kommende politiske forhandler om DR's fremtid. Det fortæller mediedirektør Henriette Marienlund.



- Det her er en beslutning taget med hensyn til DR's sendeflade. Det er en beslutning, som vi tager ud fra, hvad vi vil med vores underholdning, siger hun.



X Factor, der siden 2008 har været en fast del af DR's sendeflade, fik fra starten kritik.



I sin første sæson blev det kaldt "ydmygelses-tv" i Kristeligt Dagblad og Sørine Gotfredsen kaldte programmet for et "udtryk for et degenereret menneskesyn".



Ved lanceringen af sæsonen 2017 var flere politikere på banen for at kritisere programmet og kalde på noget nyt. 1,6 millioner danskere så finalen alligevel.



- Hvis vi skulle kigge på, hvornår politikere eller andre har ment noget om programmet, så ville man ikke kunne røre det. Mange har ment meget om X Factor i mange år.



- Hvad andre mener, bliver vi nødt til at sætte os ud over. Ellers bliver det svært at navigere og lede.



- Nogle vil være glade for, at det bliver lukket, og rigtigt mange vil være kede af, at det bliver lukket. Der bliver man på et tidspunkt nødt til at gøre, hvad man selv synes er rigtigt, siger Henriette Marienlund.



Senest er DR kommet i fokus både politisk og i medierne grundet en stribe dårlige sager, der er kommet frem før DR's fremtid skal afgøres politisk i 2019. Senest er mangfoldighedskonsulent Gitte Rabøl trådt tilbage efter kritik af hendes løn.



- Den fokus, der er på DR nu, gør det faktisk vigtigt at huske at træffe beslutninger. Der er en risiko for, at man holder op med at agere, når alt bliver gransket med en lup.



- Men lige meget hvornår man træffer denne her beslutning, vil den blive sat ind i en kontekst, siger Henriette Marienlund.



/ritzau/