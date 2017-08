Det skriver medierne

Børsen



Grundfos-chef ny bestyrelsesformand for gødningsspredere



Det jyske familieejede Bogballe, der sælger gødningsspredere over hele verden, er solgt til kapitalfonden Erhvervsinvest. Prisen er 500 mio. kr. Det samlede overskud i Bogballe seneste fem år er på 175 mio. kr.



Krise giver vækst til Bestseller



Bestseller udnytter billige lejemål til at udvide til Sydeuropa. Til gengæld går koncernen ikke op i at være specielt danske.



Mellemtid på regnskabssæsonen



Halvvejs i 2017 vurderer Sydbank, at de danske selskabers resultater er godkendt. Novo Nordisks aktie steg i sidste uge, og Mærsk spås gode udsigter.



Fitness-app får ny kapital



Fitness-app'en Peakout vil ændre danskernes tilgang til sundhed. Nu får det stærke hold bag app'en ny kapital til for alvor at rulle ud på det danske marked. (Side 10)



Nichebank på kundejagt efter milliontab



Opstarten af Maj Bank har foreløbig kostet Maj Invest 25 mio. kr. Nu skruer opsparings- og investeringsbanken op for kundejagten.



Valutasmæk gør ondt



Dollar, pund og reniminbien er alle dykket i værdi over sommeren. Det rammer danske virksomheder og lægger pres på eksporten.



Danske Telcon er first mover i Myanmar



Firmaet Telcon fra Varde med speciale i opsætning af telemaster er blandt pionererne i Myanmar. Efter tre seje år begynder Telcon at tjene penge. (Side 16-17)



Danske Banks milliardjagt sætter formuer i spil



Danske Bank skal have en større del af det enorme marked for kapitalforvaltning. Tonny Thierry Andersen står i spidsen for jagten på store og små beløb. (Forside, side 6)



Novo får svært ved at holde amerikanske markedsandel



Der var overraskende flot indtjening fra diabetesmedicin og USA i Novos kvartalsregnskab, men forretningsområdet biopharamceuticals skuffer. Ledelsen søger at holde humøret oppe. (Side 10-11)



Modeindustrien savner støtte fra regeringen



Den hjemlige modebranche vil forbedre dens bæredygtighed og tøjproduktionen globalt. Den venter dog på støtte fra regeringen og erhvervsministeren. (Side 4)



Schouw og Co. respekterer enøren



Godt jysk købmandskab, aktivt ejerskab og langsigtet værdiskabelse er kendetegnende for Schouw & Co. Det ligger dybt i Schouw & Co.'s dna at tænke og investere i langsigtede muligheder, men samtidig forstå og respektere værdien af enøren. (Side 11)



