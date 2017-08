Mindst 47 personer er omkommet i jordskred og oversvømmelser, der er udløst af kraftig monsunregn i det sydlige Nepal.



Vandmasserne har desuden gjort flere tusinde hjemløse, skriver flere nyhedsbureauer.



Over 35 personer er meldt savnet, mens omkring 20 er tilskadekomne.



Søndag ventes desuden mere regn, og dødstallet kan meget vel vokse yderligere.



Det har fået de nepalesiske myndigheder til at sende omkring 8000 betjente og soldater ud til de katastroferamte områder.



"Vi har helikoptere, motorbåde og gummibåde på standby adskillige steder. I Surkhet-distriktet har vi evakueret omkring 200 personer til tilflugtssteder," udtaler Nepals regering i en pressemeddelelse.



I alt er 5000 indbyggere blevet evakueret fra deres hjem. Det oplyser en talsmand fra indenrigsministeriet til nyhedsbureauet Reuters.



Samtidig har vandmasserne væltet telefontårne og højspændingsledninger, og det har fået strømmen til at gå i mange områder, skriver nyhedsbureauet AP.



Derudover er adskillige landevejsbroer brudt sammen, og jordskred har blokeret flere veje. Det rapporterer lokale medier ifølge nyhedsbureauet dpa.



Dødsfald som følge af jordskred og oversvømmelser er dog almindelige i Nepal under monsunsæsonen, der begynder i juni og varer til september.