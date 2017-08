To ofre for skyderi på Nørrebro i København lørdag aften var tilfældige ofre. De to unge mænd har ifølge politiet ikke banderelationer, oplyser TV2 News.



Skyderiet foregik sent lørdag ved Den Røde Plads på Ydre Nørrebro. Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.32.



Ved en undersøgelse af gerningsstedet fandt politiets efterforskere flere patronhylstre.



De to ofre er først i 20'erne. De blev efter skyderiet kørt til behandling på skadestuen, og ifølge politiet skulle de være uden for livsfare.



Vidner fortalte natten til søndag til politiet, at to personer blev set køre fra gerningsstedet på en knallert.