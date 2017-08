Familien til den savnede svenske journalist, Kim Wall, der torsdag var på tur i en hjemmebygget ubåd med opfinderen Peter Madsen, kommer lørdag med en udtalelse til det svenske medie Expressen.



"Det er med stor forfærdelse, at vi - hendes familie - har modtaget beskeden om, at Kim savnes efter en reportageopgave i Danmark. Vi tror og håber inderligt, at hun bliver fundet i god behold," skriver familien.



Ifølge det svenske medie var den 30-årige kvinde udsendt for det amerikanske tech-medie Wired.



Her skulle hun ifølge de foreløbige oplysninger skrive en artikel om den hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus".



Men natten til fredag meldte Kim Walls kæreste hende savnet, og ingen kunne få kontakt til ubåden og dens ejer, Peter Madsen, som den svenske journalist skulle følge.



Efterfølgende blev en storslået eftersøgning af ubåden indledt.



Den varede frem til fredag formiddag.



Her modtog Forsvarets søredningstjeneste opkald fra skibe, som havde set ubåden i farvandet syd for Drogden Fyr.



Peter Madsen gik ned i ubåden, hvorefter han kom til syne igen. Ubåden begyndte at synke, og ejeren sprang i havet.



Peter Madsen blev samlet op og sejlet i havn i Dragør. Her kørte han væk med politiet, og senere på dagen meldte Københavns Politi ud, at han var blevet sigtet for drabet på den 30-årige kvinde.



Det nægter han sig skyldig i. Peter Madsen har forklaret, at han satte Kim Wall af torsdag aften og selv sejlede videre.



Familien skriver ifølge Expressen, at Kim Wall var en prisvindende journalist.



Hun havde blandt andet arbejdet for amerikanske The New York Times og britiske The Guardian.



Hun har blandt andet beskæftiget sig med Nordkorea, Sri Lanka, hvor hun har dokumenteret feminisme i guerillakrigsførsel, Kina og Haiti, efter at østaten blev ramt af et kraftigt jordskælv.



"Kim er stærkt fokuseret, ambitiøs og hengiven i sit arbejde. Hun skriver ofte om sociale spørgsmål, udenrigspolitik, popkultur og ligestillingsspørgsmål," skriver familien ifølge Expressen.



/ritzau/