Historien om den danske opfinder og ubådsejer Peter Madsen, der er sigtet for drabet på en svensk journalist, går verden rundt.



Både britiske BBC og The Guardian har omtalt den bizarre sag, og det samme er tilfældet i USA, hvor blandt andet The Washington Post og ABC har skrevet om Peter Madsen.



Russiske RT og kinesiske South China Morning Post har også kastet sig over historien.



Og det tyske magasin Der Spiegel har på sin hjemmeside lagt et billede af opfinderen op med overskriften "Peter Madsen - hvem er manden med den private ubåd?".







/ritzau/