En ven og samarbejdspartner til den drabssigtede Peter Madsen, Christoffer Meyer, fortæller, at der intet suspekt er ved aflysningen af en ubådstur til Bornholm fredag.



Det har ellers vakt opsigt, at ubådejer Peter Madsen aflyste den planlagte sejlads til Bornholm. Det gjorde han torsdag, hvor han også var sammen med en svensk kvinde på ubåden. Den er den kvinde, som Peter Madsen er blevet sigtet for at dræbe.



Men der er ifølge Peter Madsen ven og samarbejdspartner hos RML Spacelab, Christoffer Meyer, ikke noget suspekt i SMS'erne om aflysningen.



"Onsdag aften har jeg et møde med Peter Madsen. Vi havde en planlagt raketopsendelse ved Bornholm, der skulle være sket den 26. og 27 august. Den må vi aflyse, og derfor aflyser vi også en sejlads til Bornholm fredag, hvor vi skulle have sejlet Nautilus til Bornholm," siger Christoffer Meyer og fortsætter:



"Det er Peter Madsen opgave at skrive til besætningen, at sejladsen er aflyst. Det sker efter aftale med mig, så det er derfor, han sender de SMS'er. Så alt det, der kører nu i pressen, hvor aflysningen bliver kaldt mistænkelig og mystisk, det passer ikke. Der er intet mærkeligt i det. Det er fuldstændigt aftalt og planlagt med mig."



Natten til fredag blev ubåden "UC3 Nautilus", der er bygget af Peter Madsen, meldt savnet. Om bord var Peter Madsen og en svensk journalist.



Fredag formiddag er der radiokontakt med ubåden, hvor Peter Madsen fortæller, at der er tekniske problemer. Senere synker ubåden hurtigt.



Peter Madsen bliver reddet i land, men den svenske journalist er væk. Peter Madsen fortæller, at han har sat hende i land torsdag aften.



Lørdag bliver Peter Madsen stillet for en dommer klokken 14. Han nægter sig skyldig



/ritzau/