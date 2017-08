Peter Madsen kaldet "Raket-Madsen" er blevet stillet for en dommer og præsenteret for en drabssigtelse.



Forsvarsadvokat Finn Bachmann oplyser, at Peter Madsen nægter sig skyldig.



Peter Madsen har kun haft lejlighed til at sige få ord under retsmødet. Blandt andet har han fortalt, at han "meget gerne" vil afgive forklaring om sagen for retten.



Det kommer dog først til at ske senere lørdag.



Anklager Louise Nielsen har desuden oplyst, at hun i den forbindelse vil komme med en begæring om at afholde retsmødet for lukkede døre.



/ritzau/