Opfinder Peter Madsen er sigtet for på ukendt måde at have dræbt svenske Kim Wall på et tidspunkt efter klokken 19 torsdag, det fremgår af sigtelsen mod ham.



Sigtelsen er blevet læst op af anklager Louise Nielsen i Københavns Byret lørdag.



Her er Peter Madsen kaldet "Raket-Madsen" blevet stillet for en dommer og præsenteret for sigtelsen.



Det er endnu ikke kommet frem, hvordan han forholder sig til sigtelsen.