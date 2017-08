Mindst 11 personer har mistet livet, efter at kraftig regn har medført store oversvømmelser i det nordøstlige Iran.



Det oplyser nødhjælpsorganisationen Røde Halvmåne.



"Ind til videre er 11 personer omkommet i denne ulykke - otte af dem i Khorasan Razavi, to i Golestan og endnu en i Nord Khorasan," siger Morteza Salimi, der er redningschef i Røde Halvmåne, til nyhedsbureauet ISNA.



Derudover er to personer fortsat savnet.



De er en del af en familie på tre, hvis bil blev skyllet væk af regnskyllet i Golestan-provinsen.



En af dem, en kvinde, er fundet død. Eftersøgningen efter de to andre fortsætter.



Det voldsomme regnfald, der faldt fredagen igennem, har skabt oversvømmelser i fem provinser.



Lørdag er nogle landsbyer stadig afskåret på grund af vandmasserne.



/ritzau/AFP