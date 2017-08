Kinas præsident, Xi Jinping, opfordrer USA's præsident, Donald Trump, til ikke at bruge ord, der "forværrer" spændingerne mellem USA og Nordkorea.



Det skriver nyhedsbureauet AFP og nyhedsbureauet Reuters.



De to præsidenter har haft en telefonsamtale, hvor situationen mellem USA og Nordkorea har været diskuteret.



"Den relevante side må udvise tilbageholdenhed og undgå ord og handlinger, der øger spændingerne på den koreanske halvø," sagde Xi Jinping under samtalen.



Xi Jinping sagde yderligere, at der er behov for en fredelig løsning på halvøen og at det er i begge landes interesse, at der er fred og stabilitet i området.



Oven på en række missiltests fra Nordkorea er konflikten mellem de to lande eskaleret voldsomt.



Ikke mindst præsident Donald Trump har været meget liberal med trusler om atomkrig.



Først lovede han, at Nordkorea vil bliver ramt af "ild og aggression" af en grad "verden aldrig har set før" og siden hen har præsidenten sagt, at en militær løsning er helt parat til at blive eksekveret.



Oven på samtalen med Xi Jinping siger Donald Trump ifølge AFP, at Nordkorea må "stoppe sin truende adfærd" og at USA "står klar" for at forsvare sine interesser.



I en melding fra Det Hvide Hus fortælles det, at Kina og USA er enige om, at Nordkorea må stoppe sine "provokerende og eskalerende" handlinger.



Kernen i konflikten er Nordkoreas atomprogram, der efter årtiers udvikling har nået et stadie, hvor landet er i stand til at ramme USA med langtrækkende atommissiler.



USA og Nordkorea har været i konflikt siden 1950'erne, hvor de to lande udkæmpede en blodig krig. Det skete efter USA gik ind i Korea for at undgå, at landet blev kommunistisk.



/ritzau/