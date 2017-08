Wozniacki om første sejr over etter: Regn bringer mig held

For første gang i karrieren lykkedes det fredag Caroline Wozniacki at besejre en spiller, der ligger nummer et på verdensranglisten.



I en tre timer lang maratondyst nedkæmpede hun den regerende verdensetter, Karolína Plísková, fra Tjekkiet i tre sæt og er nu blandt de sidste fire i Rogers Cup i Toronto.



Hidtil har Wozniacki tabt de seks gange, hun har været oppe mod nummer ét.



Fem gange til Serena Williams og en gang til Dinara Safina ifølge WTA's hjemmeside.



Men i syvende forsøg lykkedes det. Og muligvis hjalp de regnbyger, som tre gange i første sæt afbrød kampen.



Regnvejr bringer tilsyneladende held for "Miss Sunshine", som Caroline Wozniacki ofte kaldes af nordamerikanske medier.



"I stort set alle de turneringer, jeg har spillet i år, har der været forsinkelser på grund af regn, så jeg må bare grine af det, fordi det ser ud til at forfølge mig," sagde hun ifølge BBC i et interview på banen efter kvartfinalen.



"I år har jeg haft en fremragende turnering, hver eneste gang det har regnet, så jeg tænkte, at det må være held," tilføjede hun.



I første sæt var Wozniacki håbløst bagud 1-5, men afbrydelserne forstyrrede åbenbart Pliskova så meget, at hun gik helt i stå, og danskeren vandt sættet 7-5.



Andet sæt forløb uden regnvejrsafbrydelser, og begge spillere holdt serv, så sættet skulle afgøres i tiebreak. Her var Karolína Plísková bedst og sejrede 7-3. Tredje sæt endte med dansk sejr på 6-4.



I semifinalen venter amerikaneren Sloane Stevens, der slog tjekken Lucie Safarova i tre sæt.



/ritzau/