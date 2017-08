Den kriminalitet, som rockere og bandemedlemmer nu og i måneder frem begår som led i bandekonflikten i København og Aarhus, kommer næppe til at udløse opholdsforbud til dem i fremtiden.



For ifølge udkastet til regeringens lovforslag skal forbuddet først træde i kraft 1. januar 2018.



Og det er for længe at vente, mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofoed Poulsen, ifølge Jyllands-Posten.



Hans kritik skyldes, at regeringen allerede i marts gav S og DF politisk håndslag på forbuddet.



"Forhandlingerne begyndte i begyndelsen af 2017. Det er meget, meget betænkeligt, at det kan tage så lang tid. Vi har en bandekonflikt nu, som er meget voldsom, brutal og kynisk. Derfor skal dette sættes i værk hurtigst muligt," siger han til avisen.



Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, ser også gerne, at loven træder i kraft hurtigst muligt.



"Men det er et rimelig kontroversielt forslag. Det er vigtigt, at vi giver høringsparter tid til at give deres holdning til kende," siger hun.



Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kan loven muligvis være gældende inden årsskiftet.



"Jeg vil tro, at vi laver et ændringsforslag, så loven træder i kraft, når den er vedtaget," siger han.



Loven gør det muligt - som en del af straffen - at formene dømte rockere og bandemedlemmer adgang til de kommuner, hvor de har begået kriminalitet, eller hvor deres kriminelle netværk holder til, i op til ti år efter endt afsoning, skriver Jyllands-Posten.



Ifølge straffeloven må forbrydelser ikke straffes hårdere, end de kunne efter den lov, som var gældende, da forbrydelsen blev begået.



/ritzau/