Trump vil kontakte Kinas præsident om Nordkorea

USA's præsident, Donald Trump, vil fredag aften lokal tid tale med Kinas præsident, Xi Jinping, om "den meget farlige situation" vedrørende Nordkorea.



"Forhåbentlig ender det hele godt. Jeg kan forsikre dig, at ingen elsker en fredelig løsning mere end præsident Trump," siger han ifølge Reuters fra det golfresort i New Jersey, hvor han i disse dage opholder sig.



Som Nordkoreas suverænt største handelspartner og mest betydningsfulde allierede anses Kina for at have særlige forudsætninger for at påvirke styret i Pyongyang.



Donald Trump har flere gange prøvet at få Kina til at øge presset på nabolandet.



Selv om kineserne er frustrerede over Nordkoreas sabelraslen, har de længe frygtet, at et decideret økonomisk kollaps i Nordkorea vil skabe kaos på den koreanske halvø og få nordkoreanere i hobetal til at flygte over grænsen til Kina.



Spændingerne mellem USA og Nordkorea har nået et nyt højdepunkt denne uge med gensidige trusler.



Trump advarede tirsdag Nordkorea om, at landet vil blive mødt med alskens ulykker, hvis det fortsætter med at provokere USA.



"De vil blive mødt med bål og brand, som verden aldrig har oplevet det før," sagde præsidenten ifølge nyhedsbureauet AP.



Få timer efter svarede Nordkorea igen med en trussel om at affyre missiler i retning mod USA's militærbase på øen Guam i Stillehavet.



Det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA skrev, at landets hær i midten af august vil være klar til at affyre fire mellemdistanceraketter hen over Japan for at lade dem slå ned nær Guam.



Det afventer blot præsident Kim Jong Un's ordre.



Det er meningen, at raketterne skal slå ned 30-40 kilometer fra Guam, sagde general Kim Rak Gyom til KCNA ifølge Reuters.



Trump siger fredag til pressen, at USA også overvejer at indføre yderligere sanktioner over for Nordkorea.



For en uge siden vedtog FN's Sikkerhedsråd nye sanktioner mod Nordkorea. Det skete som reaktion på to missiltest, som landet udførte i juli.



Sanktionerne forventes blandt andet at beskære Nordkoreas eksportindtægter med en tredjedel.



/ritzau/