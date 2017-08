Regeringens storstilede projekt om at udflytte statslige arbejdspladser til provinsen har med en ny dom lidt et nederlag. Det skriver Politiken lørdag.



En regnskabsmedarbejder fra Statens Administration har fået rettens ord for, at det var i strid med hendes ansættelsesvilkår, at hun skulle køre 183 kilometer mere for at passe sit arbejde.



Hendes arbejdsplads blev flyttet fra Viborg til Hjørring som led i udflytningen af mere end 3900 statslige arbejdspladser.



Dommen kan få betydning for udflytningen af statslige arbejdspladser. Det vurderer advokat og partner i SJ Law Karen-Margrethe Schebye.



"Dommen vil betyde, at staten nu i alle sager skal foretage en helt konkret vurdering af den enkelte ansattes situation og finde ud af, om en flytning udgør en væsentlig ændring eller ej," siger hun til Politiken.



Sagen er ifølge Politiken særlig interessant, fordi medarbejderen var ansat inden for et såkaldt bredt ansættelsesområde. Det betyder, at det ikke er angivet, hvor i landet hendes arbejdsplads hører hjemme.



Det forklarer Jens Kristiansen, professor ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet, i Politiken.



Med den nye dom fra Retten i Randers risikerer regeringens flytteprojekt at blive en del dyrere.



Der er nemlig ifølge fagforeningen HK stor forskel på, om en statslig arbejdsplads bliver nødt til at opsige en medarbejder, som ikke vil flytte med arbejdspladsen, eller om staten kan tvinge medarbejderen til selv at sige op.



Siger man selv op, har man nemlig ofte ikke ret til løn under opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse og dagpenge. HK har ført sagen for den ansatte.



I en kommentar til Politiken skriver minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), at Moderniseringsstyrelsen og statens advokat vil læse afgørelsen grundigt igennem og tage stilling til, om der er grundlag for at anke.



