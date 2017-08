Stein Baggers fallitbo skal betale millioner til it-firma

Relateret indhold Artikler

To selskaber, som begge har haft sin plads i den nyere danske kriminalhistorie, spiller en hovedrolle i en retssag om millioner.



Det drejer sig om it-leverandøren Atea og det hedengangne IT Factory. Sidstnævnte gik konkurs i slutningen af 2008.



Sø- og Handelsretten har fredag bestemt, at den svenske afdeling af Atea har 30 millioner kroner til gode i konkursboet efter IT Factory, skriver Finans.dk.



Det oprindelige krav lød på 40 millioner.



IT Factorys plads i kriminalhistorien blev sikret af storsvindleren Stein Bagger, der som administrerende direktør i virksomheden svindlede for hundredvis af millioner kroner.



Det kostede ham i 2009 en dom på syv års fængsel.



It-firmaet Ateas navn har i den seneste tid ofte indgået i anklageskrifter, som er blevet læst op i danske retssale.



Virksomheden selv er ikke længere under mistanke for at have handlet ulovligt, men tidligere ansatte i virksomhedens danske afdeling menes at have ydet bestikkelse til offentligt ansatte i stor stil.



Flere offentligt ansatte er blevet dømt for at have modtaget bestikkelse fra de tidligere Atea-ansatte.



Ifølge Finans.dk vil konkursboet efter IT Factory nu overveje, om Sø- og Handelsrettens dom skal ankes.



/ritzau/