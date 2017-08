Silicon Valley-milliardær taber retten til offentlig strand

Silicon Valley-milliardæren Vinod Khosla, der ejer kapitalfonden Khosla Ventures og er medstifter af teknologiselskabet Sun Microsystems, taber en længerevarende retssag om lukningen af en offentlig strand ved hans ejendom i Californien.



Det skriver The Guardian.



Kendelsen er et hårdt slag mod milliardæren og andre rige grundejere, der de seneste år har været en del af en trend, hvor de opkøber offentlige og kendte strande i Californien for at gøre dem til en del af deres private ejendomme.



Kendelsen fastholder en tidligere afgørelse, der udsprang af et sagsanlæg fra den almennyttige fond Surfrider Foundation. Fonden udtaler, at sagen kan have en stor betydning for retten til adgang til strande på tværs af USA.



- Vinod Khosla, med hans milliarder af dollar, købte dette stykke land og sagde, 'Nej, nej, offentligheden må ikke længere bruge denne her strand, og så er den ikke længere!'. Han slap af sted med det i mange år. Dette er måske en af de vigtigste sager om retten til adgang til offentlige steder i landet, siger Surfrider Foundations advokat Joe Cotchett til The Guardian.



Sagen har skabt stor debat i USA, og har resulteret i at Vinod Khosla er blevet et symbol på den overvældende rigdom i teknologiindustrien og den voksende økonomiske ulighed i regionen.



/ritzau/FINANS