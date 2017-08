Det skriver medierne: Her er udfordringerne til Legos nye topchef

Danfoss' tidligere topchef, Niels B. Christiansen, bliver ny CEO i Lego. Mærsk-puslespil sendte topchefen til Lego, hvor tre store udfordringer venter på den nye Lego-chef. TDC's kunder bruger syv gange så meget data i andre europæiske lande, efter at nye EU-regler er trådt i kraft. Storforbruget koster TDC millioner.Danfoss' tidligere topchef, Niels B. Christiansen, bliver ny administrerende direktør i Legokoncernen. Efter år med kometvækst i Lego skal den nye Lego-chef være garant for en afbalanceret vækst, men samtidig nå ud til flere børn end i dag. Den danske energimastodont Dong er efterhånden så velpolstret, at det er tid til at undersøge nye vækstmuligheder. Samtidig skruer selskabet ned for salget af havvindmølleparker. (Side 5)Krisebank på vej tilbage på sporetVestjysk Bank kommer ud af årets første halvdel med et efter omstændighederne tilfredsstillende resultat. Banken drager fordel af stigende indtægter, og at man taber færre penge på sine udlån. (Side 9)Til oktober bliver Danfoss' tidligere chef, Niels B. Christiansen, ny topchef i Lego, og bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudstorp er klar med en plan. Lego skal være større, og væksten skal i særdeleshed komme fra Kina. Konkurrenten Top-Toy advarer om aftagende marked.Danmarks største optikerkæde, Louis Nielsen, får kun lidt flere kunder, men administrerende direktør Mads Nygaarad fastholder, at han i 2020 står for halvdelen af alle solgte briller i Danmark. (Side 9)/ritzau/FINANS