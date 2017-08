Det sker i dag: Halvårsregnskab fra Novozymes

Novozymes med regnskab



Novozymes kommer med regnskab for de første seks måneder af 2017. Desuden er der kvartalsregnskaber fra følgende børsnoterede selskaber: Topsil Semiconducter, Djurslands Bank og Brd. Klee.



Sommergruppemøde i V



Venstre holder i dag sommergruppemøde ved Aalborg. Mødet finder sted på Hotel Scheelsminde.



Pressemøde i Alternativet



Alternativet holder i dag pressemøde klokken 13.00. Siden onsdag har de holdt sommergruppemøde i København, og i dag gør de så status.



Straffesag om smiley



Østre Landsret behandler i dag en straffesag, hvor en ung iraker er tiltalt for at billige terror. Angrebet på satirebladet Charlie Hebdo kommenterede han med en smiley. Københavns Byret fandt ham i september sidste år skyldig og idømte ham en betinget udvisning.



Eks-præst med svindeldom



Østre Landsret ventes i dag at afslutte sagen mod en tidligere præst, der anklages for økonomisk svindel for cirka 8,7 mio. kr. Retten i Næstved idømte hende i december fængsel i fire år. Tiltalen drejer sig om, at præsten udnyttede en dement kvinde. Ankesagen begyndte 8. august.

ras