Det skriver medierne: Ballade i elbranchen skyldes svage bestyrelser

Alt for svage bestyrelser, der ikke evner at holde styr på direktørerne. Det er diagnosen på problemerne i elbranchen, mener Søren Fischer, der er forhenværende formand for bestyrelsen i elselskabet Verdo. Lundbeck-topchef Kåre Schultz har igen opjusteret. Det, der især hjælper ham, er den manglende konkurrence for selskabets gamle produkter. Han gør i øvrigt klar til en langsigtet opjustering inden længe.Velfungerende vindmøller med under ti år på bagen skal efter planen skiftes ud med nye, større og subsidierede vindmøller i et projekt ved Randers efter statsstøtten er udløbet. Minister gør klar til at ændre støtteordning. Aktionærerne er ikke blevet meget klogere på, hvor hårdt den amerikanske priskrig får fat i Novo Nordisks forretning i 2018. Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen slog onsdag fast, at selskabet ikke vil sætte præcise tal på prisudsigterne i USA for 2018.Den tidligere topchef i APM Terminals, Kim Fejfer, står i spidsen for Mærsk-arvingen Robert Ugglas nyetablerede kapitalfond, A.P. Møller Capital, der i løbet af det næste år skal rejse 6,3 mia. kr. og investere i infrastruktur i Afrika. Det kommer Mærsk-selskaberne til gode.Novo Nordisk steg gevaldigt i værdi onsdag, da en bekræftelse af de langsigtede mål gav lettede investorer trods yderligere prispres i USA. Diabetes-giganten havde bedre salg af kerneprodukterne end ventet./ritzau/FINANS