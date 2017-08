Det sker i dag: Dong kommer med halvårsregnskab

Dong Energy-regnskab

I dag leverer el-selskabet Dong Energy sit regnskab for første halvdel af 2017.



TDC præsenterer regnskab

Teleselskabet TDC fremlægger tallene for første halvår. Desuden er der regnskaber fra Bioporto, Solar B og Vestjysk Bank.



Fashion Week fortsætter

Copenhagen Fashion Week for forår-sommer 2018-kollektionen fortsætter i dag. Modeugens professionelle del med shows begyndte tirsdag og afsluttes i dag, mens der de næste to dage fortsat er åbent i nogle af modeugens showrooms. I dag er der blandt andet shows med Halo, Martin Asbjørn, Baum und Pferdgarten og Designers Remix.



Nye inflationstal

Danmarks Statistik har opgjort inflationen i juli.



Hotelovernatninger i juni

Danmarks Statistik kommer med friske tal på antallet af ferieovernatninger på hoteller, på campingpladser, i sommerhuse og på vandrehjem i juni.



Nye tal fra Københavns Lufthavn

Tal fra Københavns Lufthavn Københavns Lufthavn kommer i dag med den seneste trafikstatistik. I denne uge er der også kommet tal for juli fra flyselskaberne SAS og Norwegian.