Det sker i dag: Masser af regnskaber

Nye tal for huspriser

Boligsiden.dk offentliggør i dag deres seneste boligmarkedsindeks, som samler tallene fra juli på blandt andet kvadratmeterpris, salgspris og nedslag i pris. Tallene gælder for både villaer, rækkehuse og ejerlejligheder.



Masser af regnskaber

Novo Nordisk, FLSmidth, G4S, Genmab, Lundbeck og Kreditbanken præsenterer regnskaber.



Pressemøde i DF

Dansk Folkeparti holder i dag fra klokken 13 til 14 pressemøde i forlængelse af partiets sommergruppemøde på Hotel Comwell i Sorø.



Pape holder bandemøde

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har kaldt Folketingets partier til møde om indsatsen over for bander. Det sker efter skyderier, hvor uskyldige er blevet ramt under bandekonflikten i København



Alternativets sommermøde

Alternativet holder i dag og de kommende to dage sommergruppemøde i København. Der er pressemøde efter sommergruppemødet den 11. august.



Straffesag om forurening

Østre Landsret starter ankesag, som er blevet kaldt den hidtil største om miljøforurening, hvor 2000 ton byggeaffald blev smidt mange forskellige steder på Sjælland.