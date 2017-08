Prins Henrik: Min kone gør mig til nar

Relateret indhold Artikler

Prins Henriks udmelding om, at han ikke vil begraves i Roskilde med sin kone, dronning Margrethe, fik stor opmærksomhed i sidste uge.



Indtil nu har prinsen været fåmælt omkring sine bevæggrunde, men Se og Hør har tirsdag talt med ham.



Prinsen understreger, at beslutningen bunder i utilfredshed med, at han ikke er ligestillet med sin kone.



- Min kone giver mig ikke den respekt, som en almindelig kone skal give til sin ægtefælle, siger han i interviewet.



Han understreger, at han fortsat elsker sin kone, men den 83-årige har altså trukket en grænse.



- Det er hende, der gør mig til nar. Jeg har ikke giftet mig med dronningen for at blive begravet i Roskilde.



- Min kone har besluttet, at hun gerne vil være dronning, og det er jeg meget glad for.



- Men som menneske skal hun vide, at hvis en mand og kone er gift, så er de lige, siger han til ugebladet.



Ifølge Se og Hør ankommer dronningen tirsdag til slottet, hvor hun skal tilbringe de næste 14 dage med sin mand.



/ritzau/