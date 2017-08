Det skriver medierne: Karsten Ree tjener styrtende på aktier

Den 72-årige rigmand Karsten Ree har i løbet af 2017 tjent 650 mio. kr. på aktiehandel. Gevinsterne er hentet på en stor investering i den kinesiske onlinemarkedsplads Alibaba og amerikanske tech-aktier. En investering er han dog ikke så tilfreds med: En aktiepost på ca. 70 mio. kr. i Tesla blev solgt for tidligt. Kursfald på dollar begynder for alvor at ramme indtjeningen i dansk landbrug. Siden begyndelsen af april er dollarkursen faldet fra 7,02 kr. til 6,28 kr., hvilket rammer landbrugseksporten dobbelt. Dels falder værdien målt i kroner af varer, der eksporteres til USA. Dels bliver de amerikanske varer billigere på eksportmarkederne i blandt andet Asien.Danske European Energy, der har installeret en tidligere version af den V164-mølle, der brændte fredag aften, har fået at vide af MHI Vestas, at der ikke er grund til bekymring for deres møller. Imens er Dong Energy stadig i dialog med MHI Vestas om branden.Basisbank sælger dårlige lån på i alt 378 mio. kr., som banken ikke vil bruge kræfter på at inddrive. Køber er inkassokoncernen B2 Holding, som vil købe flere misligholdte lån af bankerne. Ekspres Bank sælger også lån til inkassofirma.Mens rivalerne Sanofi og Eli Lilly er tavse, har Novo Nordisks ledelse lovet at tale om prispresset i USA. Derfor sætter Novo dagsordenen for, hvordan man skal opfatte situationen. Endnu et dyk i de finansielle mål vil være katastrofalt, vurderer Danske Bank. (Side 8)/ritzau/FINANS