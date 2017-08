Dansker til tops i global mediegigant

En af verdens største internationale medie- og marketingskoncerner, Dentsu Aegis, har forfremmet den 39-årige Christian Vollerslev fra Hvidovre til øverste kommercielle direktør for virksomhedens amerikanske marked. Christian Vollerslev får dermed kommercielt ansvar for ca. 10.000 ansatte fordelt på 92 kontorer i USA med en omsætning på 15,5 mia. dollar svarende til ca. 100 mia. kroner årligt.



"Jeg arbejder i fantastisk virksomhed, hvor vores medarbejdere gør det utrolig godt, så jeg er stolt og ydmyg over at blive forfremmet igen ", siger Christian Vollerslev, der senest fik en højere post i Dentsu Aegis for halvandet år siden. Han har arbejdet for Dentsu Aegis siden 2002 og flyttede til New York i 2014, hvor han bor med sin hustru og søn.



Dentsu Aegis ejer 22 forskellige virksomheder i USA med hver deres speciale inden for branding, markedsføring og kommunikation, der servicerer kunder som f.eks. internationale tele, bil - og teknologigiganter samt verdens største annoncør, Procter & Gamble.



Største vækst



Dentsu Aegis er i følge Christian Vollerslev den internationale medievirksomhed, der vokset mest i forhold til konkurrenterne sidste år. En vækst, der blandt andet er skabt gennem organiske vækst, som for Dentsu Aegis vedkommende er mere end dobbelt saa høj som konkurrenternes gennemsnit.



Under Vollerslevs hidtidige ledelse, er Dentsu Aegis i USA vokset fra ca. 5000 ansatte til de nuværende 10.000, men der er fortsat plads til yderligere vækst på det amerikanske marked. USA er verdens største medie- og reklamemarked med et samlet medieindkøb på ca. milliarder dollar.



Ifølge Christian Vollerslev, bliver der brugt ca. 8500 kr. årligt pr. indbygger i USA på markedsføring, mens det tilsvarende tal for Danmark ligger på ca. 1500 kr.



"Vores fokus lige nu er i meget høj grad på data og integrerede digitale løsninger. Vores kunder ønsker sig success og vækst og det får de ved at anvende data til at drive integrerede løsninger. som er baseret på data." siger Christian Vollerslev.



