Det sker i dag: Pandora kommer med halvårsregnskab

Pandora halvårsregnskab

Smykkeselskabet Pandora kommer med regnskab for de første seks måneder af 2017.



Boligudbudsstatistik for juli

Realkreditrådet, der nu er med i Finansdanmark, kommer med en opgørelse på, hvor mange boliger der er solgt i juli.



Copenhagen Fashion Week

Københavns modeuge sætter igang i dag. Modeugens professionelle del med shows varer frem til torsdag. Åbningsreceptionen finder sted klokken 12.00 på Papirøen.



Dom i sag om hvidvask

I dag falder der dom ved Retten i Horsens i sag om østjysk bilforhandler anklaget for at bryde hvidvaskningsloven. Der afsiges dom uden retsmøde.



Tys-tys-kilde i ankesag

Den såkaldte tys-tys kilde fra Se & Hør sagen har anket sin dom på halvandet års ubetinget fængsel, og ønsker en mildere dom. Sagen behandles i Østre Landsret.