Det skriver medierne: Novo risikerer priskrig

Novos franske ærkerival Sanofi er hårdt presset i USA og kan kickstarte en ny priskrig på insulin. Det kan tvinge Novo til også at sætte prisen ned. Sidst der var priskrig, kostede det Novo-aktien dyr t.Det er både besværligt, dyrt og tidskrævende at gå rettens vej for at få et tilgodehavende tilbage, lyder det fra advokater. Ofte er forsøgene på at få kradset gælden ind frugtesløse, viser tal. (Side 4-5)Mange landmænd har stadig en uholdbar økonomi med alt for stor gæld, men lige nu kan de betale regningerne og holde kreditorerne stangen

Pensionskasser investerer i højere grad uden for normale områder. Pensionskasserne øgede deres investeringer i alternativer til klassikere som aktier og obligationer med 14 pct. i 2016 til 289 mia. kr. Det er nødvendigt, siger vicedirektør. (Side 3)Topchef Pernille Erenbjergs resultater i TDC imponerer hverken investorer eller analytikere, der dog anerkender, at opgaven er svær. Det er en kamp mod uret, for mens de venter på, at tiltag får effekt, mister de kunder i et tempo, som ingen virksomhed kan holde til vurderer analytiker. Men der er ingen tegn på, at strategien virker.Forvaltningsselskabet Hellerup Finans skal hurtigst muligt nedlægges. Det er meldingen fra direktør Torben Jensen. Det sker efter at to kritiske revisioner begge har rejst betydelig tvivl om selskabets mulighed for overlevelse. (Side 9)/ritzau/FINANS