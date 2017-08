Den aktivistiske investor Bill Ackman har rettet sigtekornet mod det amerikanske firma ADP, der håndterer lønudbetalinger for 26 mio. amerikanere, men APD's bestyrelse giver sig ikke uden kamp. Det skriver Bloomberg News.



Bill Ackman og hans hedgefond, Pershing Square, har angiveligt købt op mod 8 pct. af aktierne i ADP, og Ackman vil have fem nye ansigter ind i ADP's bestyrelse samt sige farvel til den administrerende direktør i ADP, Carlos Rodriguez.



Ifølge interne kilder gav Bill Ackman ved et møde med ADP's ledelse i denne uge besked om, at han havde en ny topchef i tankerne. ADP har dog sagt klart nej, og forsvarede fredag Carlos Rodriguez i en lettere flabet udtalelse.



- Siden Carlos Rodriguez blev topchef for snart seks år siden, har ADP's samlede afkast til aktionærerne været 202 pct., meget højere end S&P 500's afkast på 128 pct. - og det er mange gange højere end Pershing Squares afkast på 29 pct.



Pershing Square har de seneste år tabt milliarder af kroner på højtprofilerede investeringer i Valeant Pharmaceuticals og Chipotle, skriver Bloomberg News.



