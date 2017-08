Den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, går ud med hård kritik af de talrige læk, der det seneste halve år er kommet fra de amerikanske efterretningstjenester.



På et pressemøde siger han, at en "kultur med læk" må stoppe.



- Ingen har ret til at kæmpe deres kampe i hemmelighed i medierne og offentliggøre sensitiv information om regeringen.



- Ingen regering kan være effektiv, når dets ledere ikke kan diskutere følsomme sager i fortrolighed eller tale frit i fortrolighed med udenlandske ledere, siger Sessions.



Der er ifølge ministeren sket en dramatisk stigning i antallet af læk fra efterretningstjenesterne det seneste halve år, siden den amerikanske præsident, Donald Trump, blev indsat.



Der har været flere læk de seneste seks måneder end i løbet af de seneste tre år, lyder det fra Sessions.



Han mener også, at der har været for få ressourcer afsat til at efterforske de mange læk.



Derfor har man nu tredoblet antallet af efterforskninger af læk i forhold til den tidligere Obama-administration, og man vil ikke tøve med retlig forfølgelse, lyder det fra Sessions.



Han oplyser også, at fire personer allerede er anholdt for at lække informationer.



Sessions har tidligere modtaget hård kritik af den amerikanske præsident, Donald Trump, for ikke at gøre nok for at dæmme op for de mange læk.



Senest torsdag er et massivt læk fra Trumps administration blevet offentliggjort i den amerikanske avis The Washington Post.



Avisen offentliggjorde transskriberede samtaler mellem Trump og den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, og den australske premierminister, Malcolm Turnbull.



Her kunne man blandt andet læse, at Trump pressede den mexicanske præsident for at få ham til at stoppe med at snakke om den manglende finansiering af planerne om en grænsemur.



De store problemer i administrationen har også fået Trump-rådgiver Kellyanne Conway til at sige, at løgnedetektorer "måske og måske ikke" vil blive taget i brug til at teste de ansatte, der har adgang til Trumps opkald.



Den budskab leverede hun i morgenprogrammet Fox and Friends.



Det er ikke kun Trump-administrationen, der har erklæret krig mod læk til pressen.



Den tidligere Obama-administration lagde også en hård kurs an mod læk, der ifølge AP blev kritiseret for at være unødvendig hård.



/ritzau/AP