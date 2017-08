Æg, som indeholder rester af en ulovlig insektgift, er fundet i Sverige.



Det oplyser den svenske levnedsmiddelstyrelse i en pressemeddelelse på dets hjemmeside.



De giftfyldte æg er en del af en større europæisk fødevareskandale.



Den foreløbige melding fra Fødevarestyrelsen i Danmark er, at der ikke er fundet æg med spor af fipronil i Danmark.



Torsdag kom det frem, at æg med spor af insektgiften var fundet i både Holland og Tyskland.



- Æg, som er fjernet i flere EU-lande på grund af rester af fipronil, er solgt i Sverige.



- Levnedsmiddelstyrelsen fik informationen fra EU-Kommissionen i dag og har sammen med de kommunale levnedsmiddelkontroller startet arbejdet med at stoppe salg, og spore hvor æggene eller æggeprodukterne er solgt, skiver levnedsmiddelstyrelsen.



Giftstoffet Fipronil er ikke tilladt i landbruget i Danmark, hvor det kun bruges til skadedyrsbekæmpelse af for eksempel kakerlakker.



Ifølge de svenske myndigheders beregninger er der dog ikke en sundhedsmæssig risiko, hvis man spiser æggene med giftrester. Det gælder både voksne og børn.



Millioner af æg er ifølge det britiske medie The Guardian blevet tilbagekaldt fra butikker og varehuse i Tyskland og Holland og er blevet forhindret i at blive solgt i Belgien.



Test af æggene havde vist alt for højt indhold af giftrester, til at det må indtages.



Omkring 180 tyske landbrug er midlertidigt blevet lukket, for at problemets omfang kan undersøges.



Samtidig har den tyske fødevarekæde Aldi fredag meddelt, at de trækker alle æg i deres butikker i Tyskland tilbage som en sikkerhedsforanstaltning.



Torsdag meddelte EU-Kommissionen, at man mente at have situationen under kontrol.



Ifølge de belgiske myndigheder undersøges to firmaer i Flandern, der specialiserer sig i salg af insektgift til tyske og belgiske landmænd.



Firmaerne menes at have blandet den ulovlige fipronil med lovlige insektmidler.



/ritzau/