Putin er helt enig med Trump: Det er et historisk lavpunkt

Den russiske præsident er helt enig med sit amerikanske modstykke i, at forholdet mellem de to lande skraber bunden.



- Faren ligger i det dårlige samspil og samarbejde om emner, der har afgørende betydning for vore to lande og befolkninger, siger talsmand Dmitrij Peskov i Kreml.



Donald Trump konstaterede onsdag på Twitter, at det svinger dårligt mellem de to store lande.



Kommentaren faldt, efter at Kongressen i Washington for nylig sendte en lov med sanktioner mod Rusland videre til underskrivelse i Det Hvide Hus.



- Vort forhold til Rusland har nået det dybeste og meget farlige lavpunkt til dato. Det kan I takke Kongressen for. Det er de samme folk, som ikke kan give os en sundhedsreform.



Trump underskrev loven med sanktioner mod blandt andet Rusland. Det skete med en vis modvilje. Loven begrænser også hans egen magt, da han ikke umiddelbart kan fjerne sanktionerne igen.



Samtidig har præsidenten et i forvejen vanskeligt forhold til Rusland, da han undersøges for hemmelige forbindelser til Rusland.



