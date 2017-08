Relateret indhold Artikler

Et it-system til Domstolsstyrelsen er forsinket med flere år, og budgettet er vokset fra 63,1 til 160,9 millioner kroner. Det skriver branchemediet ITWatch.



Systemet, Juridiske Fagsystemer, skulle digitalisere civile sager ved landets domstole.



Planerne blev lanceret i 2009. Projektet skulle have været færdigt i 2010, men efter en stribe forsinkelser er det nu planen, at systemet er klart i 2018.



Senest har Folketingets Finansudvalg måttet bevilge yderligere 26,1 millioner kroner til projektet.



Af aktstykket fra sommerens merbevilling fremgår, at det er kommet oven på en testfase med det nye system i to retter. Testfasen var som projektet også forsinket.



- Pilotdriften ved de to retter er overordnet forløbet planmæssigt, men der er dog konstateret væsentligt flere fejl og mangler end forventet, som skal udbedres, inden systemet udrulles til de øvrige retter, står der aktstykket fra Folketinget, der er dateret 29. juni.



De mange fejl åbner ligeledes for, at udrulningen af projektet kan blive udskudt yderligere.



- Hvis de kommende leverancer i forbindelse med fejlretning med videre mod forventning forsinkes, vil styrelsen kunne udskyde udrulningen i 3-4 måneder, står der i aktstykket.



Forsinkelserne og fordyrelsen frustrerer flere politikere, som ITWatch har talt med.



- Det er nogle uacceptabelt store forsinkelser. Alene den teknologiske udvikling fra 2010 til 2017 har været kæmpestor. Når man er ude i store forsinkelser, kommer man hele tiden til at halse bagefter, siger Liberal Alliances it-ordfører, Joachim B. Olsen, til ITWatch.



Også Venstres it-ordfører, Torsten Schack Pedersen, mener, at forsinkelsen er utilfredsstillende.



- Det er bare for ofte, at vi skal betale så store regninger og begå så store fejl, så der er grundlæggende behov for, at staten bliver bedre til at lave de her it-projekter, siger Torsten Schack Pedersen til branchemediet.



Staten har haft enorme problemer med it-projekter de seneste år. Det gælder inddrivelsessystemet EFI og systemer til udbetaling og kontrol med overførselsydelser, der er forsinkede og over budget.



/ritzau/