Østjysk revisor dømmes for fusk og fratages sin bestalling

En 43-årig østjysk revisor er fredag blevet frakendt retten til at arbejde med revision, bogføring og regnskab indtil videre.



Han er samtidig idømt seks måneders fængsel for medvirken til omfattende skatte- og momssvig.



Desuden skal revisoren betale en bøde på én million kroner.



Revisoren har under sagens behandling ved Retten i Horsens erkendt medvirken til skattesvig.



Han har også erkendt bedrageri ved at bruge penge, der var givet som investeringer i et EU-projekt om økologiske fødevarer til betaling for narko.



Revisoren afsoner for tiden en dom for besiddelse af narko, og derfor er de seks måneder en tillægsstraf til en dom på to år og tre måneders fængsel.



Specialanklager Maja Fugl, Sydøstjyllands Politi, siger, at hun er godt tilfreds med dommen.



- Revisoren er dømt stort set efter anklageskriftet, så det er en passende afgørelse set med mine øjne, siger Maja Fugl.



Revisoren er frakendt bestallingen indtil videre, men kan efter fem år søge om at genoptage sit erhverv.



Bøden på 1.075.000 kroner svarer til det beløb, som han har unddraget statskassen i skatte- og momsindtægter.



/ritzau/