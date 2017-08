Fejl udløste it-nedbrud på hospitaler i Region Hovedstaden

Relateret indhold Artikler

Region Hovedstaden oplevede fredag morgen et stort it-nedbrud, men alle systemer er klokken 10.30 oppe at køre igen.



Fredagens netværksnedbrud i Region Hovedstaden skyldtes en fejl, der opstod under en standardprocedure på en central netværkskomponent. Det skriver regionen på Twitter.



Nedbruddet ramte alle it-systemer i Region Hovedstaden.



Akuttelefonerne 1-1-2 og 1813 samt ambulancedriften er dog gået helt fri af problemerne.



- Akutberedskabet har sine egne servere, der ikke er påvirket, skriver regionen på Twitter.



Det er endnu for tidligt at vurdere, hvilke konsekvenser fredagens netværksnedbrud får for dagens planlagte behandlinger.



Men flere hospitaler omkring hovedstaden har mærket morgenens sammenbrud, oplyser de.



På Rigshospitalet er nogle af de planlagte operationer blevet udskudt.



Men alle livsvigtige operationer bliver gennemført, oplyser sygehuset.



Også Bispebjerg Hospital har været ramt.



- Status er, at vores nødprocedurer virker, og at ingen patienter er påvirket, sagde kommunikationschef Else Wad Bjørn omkring klokken ni.



På Hvidovre Hospital er det endnu for tidligt at sige, hvilke konsekvenser nedbruddet vil få. Men også her har driften fredag morgen kørt efter nødprocedurer.



Samme melding lød fra Bornholms Hospital.



- Vi har de her nedetids pc'er, hvor vi har en lokal kopi af vores klienters journal, men der er ikke så mange af dem, så det kan hurtigt skabe lidt flaskehals, hvis ikke problemet løses hurtigt, sagde oplyste vicedirektør Jonas Egebart til TV2 Bornholm kort før klokken 9.30.



Det er kun Region Hovedstaden, der har oplevet et nedbrud, viser en rundringning foretaget af Ritzau.



/ritzau/