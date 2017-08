Stort it-nedbrud rammer hospitaler i Region Hovedstaden

Relateret indhold Artikler

Region Hovedstaden oplever fredag morgen et stort it-nedbrud. Lidt over klokken ni oplyser regionen, at problemet nærmer sig en løsning.



- Netværksnedbruddet er i store dele løst nu, men der er stadig funktioner, der ikke virker. Vi arbejder på at løse det, skriver Region Hovedstaden på Twitter.



Nedbruddet ramte mere eller mindre alle it-systemer i Region Hovedstaden, inklusive Sundhedsplatformen, hospitalernes store it-system.



Men det er endnu for tidligt at vurdere, om formiddagens netværksnedbrud får konsekvenser for dagens planlagte behandlinger, oplyser Region Hovedstaden på Twitter.



Bispebjerg Hospital blev ramt af nedbruddet.



- Vi er ramt af nedbruddet. Lige nu holder vi krisemøde og prøver at danne os et overblik, sagde kommunikationschef ved Bispebjerg Hospital Else Wad Bjørn omkring klokken ni.



- Status er, at vores nødprocedurer virker, og at ingen patienter er påvirket.



Det er kun Region Hovedstaden, der har oplevet et nedbrud, viser en rundringning foretaget af Ritzau.



/ritzau/