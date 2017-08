Region Hovedstaden ramt af stort it-nedbrud

Region Hovedstaden oplever et stort it-nedbrud. Det siger Region Hovedstaden til Ritzau.



Det tæller systemer som e-mails og hospitalernes store it-system, Sundhedsplatformen.



Region Hovedstaden bekræfter, at der er et stort it-nedbrud, som rammer alle systemerne.



Regionen har endnu ikke et overblik over, hvad det betyder for de systemer, der bruges til at betjene patienter.



Ifølge TV 2 News er systemerne, man bruger til behandling af patienter, ramt. Derfor kan aflysninger af planlagte operationer komme på tale.



/ritzau/