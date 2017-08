Neymar trodsede sin far i rekordhandel med Paris

Paris Saint-Germains rekordkøb af den brasilianske fodboldstjerne Neymar var imod hovedpersonens fars ønsker.



Det fortæller Neymar i et opslag på sin Instagram-profil, efter at handlen mellem hans nu tidligere klub, FC Barcelona, og nye klub var en realitet.



"Jeg udgjorde et angreb med Messi og Suarez, der vil gå over i historien."



"Jeg har vundet alt, hvad en spiller kan vinde. Men spillere har brug for udfordringer, og for anden gang i mit liv går jeg imod min fars ønske," siger Neymar blandt andet i videoen.



Ud over rollen som far er Neymar sr. også den tidligere Santos-spillers agent.



"Far, jeg forstår og respekterer din mening, men jeg har truffet en beslutning. Jeg håber, at du vil støtte mig, som du altid gør," lyder det fra Neymar jr.



Den 25-årige brasilianer har underskrevet en femårig kontrakt med den nyrige, franske klub.



Handlen blev en realitet, efter at parterne havde udløst Neymars frikøbsklausul i Barcelona på hele 222 mio. euro.



Neymar sr. havde til det sidste ønsket, at hans søn skulle blive i Spanien. Beslutningen om at forlade Barcelona var således sønnens egen.



"Jeg føler i mit hjerte, at det var tid til at rejse. Det er en svær beslutning, men jeg traf den med den modenhed, jeg har fået gennem mine 25 leveår."



Neymar sr. udgør den ene halvdel af deres fælles virksomhed, NN Consultario, og har været med til at gøre angriberen til en af de bedst betalte sportsstjerner i verden.



Den brasilianske landsholdsspiller vil blive præsenteret i sin nye klub lørdag.



Ifølge en række internationale medier kan Neymar se frem til en ugeløn på omkring 550.000 euro - godt fire mio. kroner.



"PSG bliver mit hjem i de kommende år, og jeg vil kæmpe for at ære den store tillid til mit fodboldspil," siger han i sin Instagram-video.



/ritzau/Reuters