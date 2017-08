Det skriver medierne: Minister retter kritik mod elselskaber

Elselskabernes kommercielle milliarddyre fejlskud får energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til at rette en hård kritik mo d topchefer og bestyrelser i de ofte kundeejede selskaber. Banknordik har i første halvår formået at erstatte indtjeningen fra sine stort set afviklede erhvervsaktiviteter i Danmark. Gebyrindtægterne steg med 15 mio. kr. i første halvår hos Banknordik, og banken har oplevet øget aktivitet på alle tre markeder.2016 var et rekordår for investeringer i danske iværksætterfirmaer, mens investeringerne er stilnet noget af i det californiske tech-mekka, Silicon Valley. Her blev toppen nået i 2015. Private investorer i Danmark frygter dog ikke en iværksætterboble. I 2004 købte to investorer resterne af det kriseramte Randers Reb. Nu sælger de to erhvervsfolk det 177 år gamle selskab til kapitalfonden Erhvervsinvest for et trecifret millionbeløb.

Britisk højesteret pålagde tirsdag MT Højgaard ansvaret for fejlkonstruktioner på en skotsk havvindmøllepark, som kommer til at koste selskabet 195 mio. kr.