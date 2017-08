Brand i 86 etager høj beboelsesejendom i Dubai er slukket

Relateret indhold Tilføj søgeagent Downtown

Forenede

CNN Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer CNN

Downtown

Forenede

Twitter

Branden i den 86 etager høje skyskaber The Marina Torch i Dubai er fredag morgen slukket.



Det lykkedes brandmændene at få endeligt bugt med flammerne omkring klokken 4.



Det oplyser Dubais civile forsvarsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Bygningen, der er en af verdens højeste beboelsesejendomme, blev evakueret kort efter de første meldinger om branden, og fredag morgen er der ingen rapporter om tilskadekomne, oplyser myndighederne.



Tog 10 minutter







Et vidne ved navn George fortæller til Reuters, at han lå og sov, da brandalarmen pludselig gik i gang.



"Vi vågnede til brandalarmen og folk, der skreg. Vi løb ned af trapperne, og det tog os cirka ti minutter at komme ned fra 50. etage," siger manden.



"Vi har fået at vide, at ilden brød ud på 67. etage," tilføjer han.



Ifølge The Mirror udbrød branden kort før klokken 1 lokal tid.



Tv-billeder viste natten til fredag, hvordan ilden spredte sig langs den 352 meter høje bygning, mens brændende bygningsdele væltede ned.



"Dubais civilforsvar har succesfuldt evakueret Torch Tower og arbejder på at bringe ilden under kontrol," skrev Dubais officielle mediekontor på Twitter natten til fredag.



Ifølge CNN er bygningen udstyret med et sprinklersystem.



En journalist fra nyhedsbureauet AP, der var på stedet, fortalte tidligere på natten, at flere end 40 etager syntes at være opslugt af flammer på den ene side af bygningen.



Før været ramt







Skyskraberen blev også ramt af en brand en nat i februar 2015. Dengang slap alle beboere ud af bygningen med livet i behold, ligesom at ingen kom alvorligt til skade.



Der er over 500 lejligheder i The Marina Torch, der i daglig tale kaldes Torch Tower.



Bygningen stod færdig i 2011 og er 352 meter høj, hvis man regner antennen med. Den ligger i Dubais eksklusive havneområde, Dubai Marina.



Dubai, der sammen med seks andre emirater udgør De Forenede Arabiske Emirater, er verdenskendt for sine mange skyskrabere.



Flere af disse skyskrabere har været ramt af brand de senere år.



Således brød den 63 etager høje skyskraber Address Downtown i Dubai, der huser både lejligheder og et hotel, i brand nytårsaften 2016.



16 mennesker kom til skade, de fleste med mindre kvæstelser.



I november 2015 blev tre beboelsesblokke ramt af en kæmpebrand. Ifølge myndighederne kom ingen til skade.



Og i 2012 ramte en storbrand Tamweel Tower på 34 etager. Årsagen var en cigaret, der var smidt i en affaldsspand.



/ritzau/