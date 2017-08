Politiets arbejde på Nørreport Station i København er afsluttet, efter at en mand torsdag kort før klokken 18 hævdede, at han havde en bombe.



Det fortæller Henrik Moll, vagtchef fra Københavns Politi.



- Vi er ikke på stationen længere. Det er, fordi han ikke er der. Vi har vurderet ud fra vidners forklaringer, at det formentligt er en psykisk syg mand, der har mumlet for sig selv, siger vagtchefen.



Politiet modtog anmeldelsen om truslen klokken 17.28.



Episoden betød, at ingen tog stoppede på den travle station. Men togdriften er genoptaget.



Københavns Politi har endnu ikke fundet manden, men vurderer altså ikke, at der er hold i truslen.



/ritzau/