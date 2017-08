En hotline til indberetning af korruption i Bangladesh har fået en rødglødende første uge.



Der er registreret 75.000 opkald i løbet af syv dage, siger en talsmand for regeringens udvalg til bekæmpelse af korruption.



Der er kun fem personer ansat til at svare opkald. Langt de fleste får derfor besked på at indtale deres tip til en telefonsvarer.



I et forsøg på at bekæmpe korruption åbnede regeringen i sidste uge nummeret 106, som folk kan ringe til med mistanke eller viden om ulovligheder.



Bangladesh er rangeret som nummer 13 på Transparency Internationals liste over verdens mest korrupte lande.



Langt de fleste ringer med klager, som de fem telefonpassere ikke kan hjælpe med. Mange klager ligger uden for udvalgets kompetence.



Det drejer sig blandt andet om familieproblemer, og en del kvinder har ringet med klager over for ussel medgift.



Udvalget til bekæmpelse af korruption er sat i verden for at undersøge bestikkelse i ministerier og styrelser, misbrug af offentlige midler, underslæb, hvidvaskning og banksnyd.



Omkring 200 klager er videregivet til regeringens udvalg, som skal undersøge sagerne nærmere.



/ritzau/AFP