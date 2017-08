Demokratiske vælgere knuselsker John McCain

Efter senator John McCain i sidste uge som en anden nemesis for Donald Trump var med til at sætte en stopper for det sidste, større forsøg på at tilbagerulle Obamacare, har de amerikanske vælgere kvitteret med stor opbakning til den tidligere præsidentkandidat og senator fra Arizona.Men det er vel at mærke ikke de republikanske vælgere, der nu er glade for senator John McCain. Tværtimod er det nu demokraterne, der hepper på den 80-årige John McCain. Det skriver CNBC John McCain vendte dramatisk tommelfingeren ned foran hele Senatet efter den afgørende afstemning om den såkaldte "Skinny Bill", hvor han stemte imod sit eget parti og sin egen præsident sammen med de to andre republikanske senatorer Susan Collins og Lisa Murkowski. Afstemningen betød ifølge politiske eksperter et stort nederlag for Donald Trump, der lige siden starten af valgkampen har tordnet mod Obamacare og svoret, at han vil sende ordningen i graven.En ny meningsmåling fra Quinnipiac viser, at 39 pct. af republikanerne har et positivt syn på John McCain, mens 49 pct. har et negativt syn.Men spørger man demokratiske vælgere, lyder tallene paradoksalt nok helt anderledes positive.Her har hele 74 pct. af de demokratiske vælgere et positivt syn på John McCain, mens blot 18 pct. har et negativt syn på den aldrende senator, der for nyligt har meddelt verden, at han lider af en formentlig dødelig hjernesvulst.