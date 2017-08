Det skriver medierne: Apple går i kødet på Mobilepay i Danmark

Berlingske Business



Apple går i kødet på Mobilepay med ny satsning



Den amerikanske it-gigant Apple vil snart udrulle betalingstjenesten Apple Pay i Danmark. Danske Banks Mobilepay melder sig klar til ny konkurrence. (Forside, side 8)



Danske vindmøller pilles ned og snurrer videre i udlandet



Lave elpriser og et usammenhængende elmarked gør det til en god forretning at pille velfungerende, danske vindmøller ned og sætte dem op i udlandet, hvor de ofte kan høste en ny omgang subsidier. (Side 6-7)





Jyllands-Posten Erhverv



Amerikansk gigant sagsøger Vestas



Den amerikanske gigant General Electric (GE) har sagsøgt Vestas for at have brudt et af selskabets patenter. Vestas erklærer sig klar til at tage kampen med GE. (Forside, side 3)



Bankernes landbrugstag vokser med 1,3 mia. kr.



Bankernes tab på landbrug blev øget dramatisk i 2016. Mange nødlidende landbrugsbedrifter var kørt så uhjælpeligt fast i krisen, at bankerne har valgt at realisere tabene. (Side 6-7)



Mastercard klar til at satse stort i Danmark



Betalingsgiganten Mastercard er snart klar til at lancere Masterpass på det danske marked. Ved at ensarte købsoplevelsen på tværs af grænser vil Mastercard konkurrere med de lokale danske løsninger. (Side 8)



USA-indkøber redder Novo fra mareridt



Den magtfulde amerikanske indkøbsorganisation CVS har valgt ikke at tage Novo Nordisks ærkerival til nåde, men fortsætter derimod sin eksklusion af to af de største konkurrenter inden for diabetesmarkedet, midlerne Lantus og Toujeo fra Sanofi, hvilket Novo Nordisk lukrerer på. (Side 9)





Børsen



Amerikansk gigant i patentslagsmål med Vestas



Amerikanske General Electric har sagsøgt Vestas for at have brudt et af selskabernes patenter. Den store amerikanske konkurrent har indleveret klagen mod Vestas' amerikanske datterselskab, Vestas American Wind Technology, samt danske Vestas Wind Systems, der afviser anklagen. (Side 9)



Iværksættere har succes i støvet pakkemarked



Pakkelabels.dk har på tre år fået 15.000 erhvervskunder, der har fået billig adgang til at sende pakker gennem køb af store puljer af fragtydelser til lave priser hos transportørerne, der så dele dem med egne kunder. Nu vil stifterne udvide til udlandet. (Side 10)









/ritzau/FINANS